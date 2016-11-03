专访：俄经济部长称希望2017-19年通过民营化筹资160亿美元

路透莫斯科11月2日 - 俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)在接受路透采访时表示，经济部希望在2017-2019年间通过出售国家持有的大型公司股份，筹集近1万亿卢布(158亿美元)资金，并认为如果俄罗斯债务负担提高一倍，不会带来风险。

俄罗斯今年启动最新的民营化举措，以填补油价疲弱导致的预算缺口，但已经计划大幅缩减民营化交易的数量。该国计划2016年筹资约1万亿卢布。

根据下议院正在审议的预算计划，俄罗斯计划明年通过民营化筹资约1,380亿卢布，2018和2019年每年筹集140亿卢布。

乌柳卡耶夫现在暗示这些数字会提高。

“经济部三年计划提出的这些数字很小。我们现在提出了我们的建议。我们认为能大幅提高这项财政收入，”他表示，

“每年2,000亿至3,000亿卢布是保守估计。可能会更多...(来自民营化的预算收入)三年总计将接近1万亿卢布。”

乌柳卡耶夫谈论其他为预算赤字融资的方法时，提到了增加举债。

“鉴于流动性过剩，我们能在国内市场借入更多资金。主权债相当于国内生产总值(GDP)的12-13%，而且大多数为卢布债务，因此不能说存在严重风险，”他表示。

“从宏观经济稳定性风险的角度来看，将内债提高到GDP的15%-20%-25%，不会有风险。”(完)