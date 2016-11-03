专访：俄经济部长称希望2017-19年通过民营化筹资160亿美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科11月2日 - 俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)在接受路透采访时表示，经济部希望在2017-2019年间通过出售国家持有的大型公司股份，筹集近1万亿卢布(158亿美元)资金，并认为如果俄罗斯债务负担提高一倍，不会带来风险。
俄罗斯今年启动最新的民营化举措，以填补油价疲弱导致的预算缺口，但已经计划大幅缩减民营化交易的数量。该国计划2016年筹资约1万亿卢布。
根据下议院正在审议的预算计划，俄罗斯计划明年通过民营化筹资约1,380亿卢布，2018和2019年每年筹集140亿卢布。
乌柳卡耶夫现在暗示这些数字会提高。
“经济部三年计划提出的这些数字很小。我们现在提出了我们的建议。我们认为能大幅提高这项财政收入，”他表示，
“每年2,000亿至3,000亿卢布是保守估计。可能会更多...(来自民营化的预算收入)三年总计将接近1万亿卢布。”
乌柳卡耶夫谈论其他为预算赤字融资的方法时，提到了增加举债。
“鉴于流动性过剩，我们能在国内市场借入更多资金。主权债相当于国内生产总值(GDP)的12-13%，而且大多数为卢布债务，因此不能说存在严重风险，”他表示。
“从宏观经济稳定性风险的角度来看，将内债提高到GDP的15%-20%-25%，不会有风险。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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