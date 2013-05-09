普京不能总拿外部问题为俄经济增长疲弱垫背

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯前财长库德林(Alexei Kudrin)是少数几位敢挺身与俄罗斯总统普京理论的人之一，但即便他也未能说服普京认识到，俄罗斯经济的问题出于国内，而非国外。

在与普京一同参加总统年度电视问答时，库德林称俄罗斯糟糕的商业环境令经济走向衰弱。普京对此不以为然，笑称库德林是个“懒虫”，不愿接任政府新职。

但现实证据支持库德林。

面对民众抗议以及支持率下滑到12年来的低点，普京最近不断试图摆脱对经济停滞不前应付的责任。俄罗斯经济疲弱将威胁到该国生活水平的提高，而后者是支撑普京的支持率的重要因素。

普京表示，全球经济的艰难复苏，特别是欧元区危机是造成俄罗斯经济增长疲弱的原因。俄罗斯第一季经济同比增长仅1.1%，远低于去年同期的5%。

自从普京一年前再次当选总统以来，将俄罗斯自身困境归咎于他国一直是他的常用说法。

但库德林在数以百万计的民众面前挑战了普京的说法。库德林是一位深受西方赞赏的自由主义者，且仍保持着影响力。在上月举行的普京电视问答期间，库德林表示，“导致俄罗斯经济放缓的主要因素依然在于国内。”

库德林表示，俄罗斯真正需要的是深化改革，推动生产性投资。企业家还希望俄罗斯的政治未来能有所保证，这里指的是俄罗斯中产阶级对普京打压政治对手感到不安。

政府巡视员提托夫(Boris Titov)也同意库德林的看法，称“需要做的工作还有很多。”他负责传递企业对俄罗斯政府的关切。

详细数据也支持库德林对俄罗斯经济形势的判断。详情请点选（link.reuters.com/fac77t）

复兴资本(Renaissance Capital)驻俄罗斯首席经济学家伊万·查克罗夫(Ivan Tchakarov)表示：“外部问题没有国内问题重要。投资要比很多人，包括我自己原来预计的疲弱得多，。”（完）