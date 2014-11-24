焦点：俄罗斯经济虽岌岌可危 但普京眼下仍会容忍央行紧缩举措

路透莫斯科11月23日 - 适值俄罗斯经济饱受制裁及油价暴跌所苦，总统普京仍允许央行下猛药，在卢布汇率自由浮动之际大举调升利率。

这类措施很有可能导致该国经济明年进一步跌入衰退深渊，不过迄今为止已遏阻金融界的恐慌气息、失控的通胀，甚或汇价的暴跌；1990年代类似场景将普京一举推上权力的高峰。

关注央行动向的人士表示，央行偏于紧缩的行动，是普京为央行技术派官员放权的结果。

“外界不时抨击央行及政府是普京的哈巴狗，”一高阶政府消息人士表示。“但综观看来，央行如今已然更具自主权。”

高利率将具有杀伤力。国际复兴开发银行(IBRD)表示，经济衰退已是必然，该行预测俄罗斯2015年经济将萎缩0.2%。

政要们满腹牢骚。经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)在夏季致信给克里姆林宫，敦促央行和政府之间扩大“合作”，这被视之为请求更宽松的政策。

“对于经济成长，政府和央行之间有些紧张。这些稳定性政策将会加深经济衰退，”位于伦敦的咨询公司Trusted Sources主管Christopher Granville表示。

普京本人也抱怨借款成本太高。但迄今，他似乎信任央行的强硬派立场。

“在战略方式上，央行目前所做的与领导层希望的一致，”Granville表示。“绝对的首要任务是稳定性，而不是不计一切代价地避免经济负成长。”

不过，普京改变态度的可能性一直存在。他在周二的言论中就这样暗示。他在与财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)的谈话中呼吁，“央行和政府之间要有团队精神”。

**沉迷于汇率**

从1990年代恶性通胀时期开始，俄罗斯人就对汇率有一种沉迷。在此之前，前苏联解体彻底摧毁了该国的金融系统，让存款血本无归，经济一蹶不振。

1998年的汇率二度崩跌以及债务违约，在次年将普京推上总统宝座，从此以后，稳定的卢布汇率成为普京任内最值得赞誉的成就。

普京本人则特别重视央行的独立性。

“我们--从行政权力一级而言--不会干预中央银行的政策，”他在本月与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会谈时表示，“央行依法实施独立的政策。但是我们当然会仔细关注实际情况。”

央行在一份电子邮件中发表评论称，央行的独立性为宪法所赋予，为“理解货币政策的基本原则之一”。

部分普京的批评者表示，普京不插手货币政策，是因为这个领域超越了他的专业能力，他感到没有把握。

“俄罗斯央行是俄罗斯现代历史上最为独立的机构，”俄罗斯央行前代理总裁、现为普京批评者的阿列克沙申科表示。

“那是因为普京先生不了解货币机构的运作。他明白央行的重要性与影响力，但害怕以强势的方式加以影响。”

**强悍的央行总裁**

与部分政府部门和大公司的情况不同，俄罗斯央行的管理层中并没有普京的老朋友。

普京十分信任央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina),后者已经执掌央行17个月，曾在普京政府中担任经济顾问和内阁部长。

“作为央行总裁，她比预料中强悍得多，”彼得森国际经济研究所资深人士Anders Aslund说。

卢布汇率在普京执政时期能基本维持稳定，得益于该国出售石油和天然气赚取的巨额外汇储备。不过今年当油价下跌，以及西方针对乌克兰危机对俄实施制裁后，即便是高达4,200亿美元的外储作用也有限。

在一个月内砸下300亿美元支撑卢布汇率后，纳比乌里娜将实施卢布浮动汇率的计划提前，放弃了将该汇率继续控制在官方区间的努力。

消息人士称，在11月10日上午宣布该决定后，就连央行各部门主管也感到吃惊。这凸显出纳比乌里娜的保密工作十分到位。

在放松卢布管制前，纳比乌里娜大幅上调利率以确保储户继续持有卢布，并防止出现1998年时那样的恐慌性挤兑。

卢布兑美元跌幅仍有29%，但在近几日有所回升。本周稍早，纳比乌里娜还坚定维护实施浮动汇率的决定。

“在当前俄罗斯所处的经济环境中，绝不可能再依赖油价来控制汇率，”她对议员表示。(完)

(编译 龚芳/戴素萍/陈宗琦/徐文焰；审校 郑茵/许娜)

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