俄罗斯经济：仅靠降息对经济并无帮助--央行副总裁

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透莫斯科3月29日 - 俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov周五表示，央行认为如果没有配套的政府措施，那么光靠降息并不能给经济带来帮助，而且更可能推升通胀，而非促进经济成长。
俄罗斯央行将于周二召开会议，讨论下个月的利率决定。由于俄罗斯经济增长明显放缓，央行面临要求其降息的政治压力。不过央行认为，通胀必须首先要下降。俄罗斯目前的通胀率高于7%。(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。