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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 14:49 BJT

俄罗斯经济：仅靠降息对经济并无帮助--央行副总裁

路透莫斯科3月29日 - 俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov周五表示，央行认为如果没有配套的政府措施，那么光靠降息并不能给经济带来帮助，而且更可能推升通胀，而非促进经济成长。

俄罗斯央行将于周二召开会议，讨论下个月的利率决定。由于俄罗斯经济增长明显放缓，央行面临要求其降息的政治压力。不过央行认为，通胀必须首先要下降。俄罗斯目前的通胀率高于7%。(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
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