版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 21:37 BJT

标题新闻：俄罗斯央行称9月薪资增长推动消费需求复苏，但仍预计今年GDP萎缩0.5-0.7%

GDP为国内生产总值

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐