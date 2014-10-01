俄罗斯经济今年料将零成长 因乌克兰危机余波荡漾

路透莫斯科9月30日 - 周二公布的路透调查显示，俄罗斯经济今年将不见成长，通胀则将触及四年高位，因西方国家对俄罗斯祭出制裁。

分析师下调其对俄罗斯今年经济成长预估，因乌克兰危机升高促使西方国家祭出一波波制裁，且大量资金外逃，损及了俄国企业筹资能力。

在乌克兰停火以来的首个最新调查中，表明这场危机对俄国的经济冲击远未结束。

“地缘政治风险犹存，因乌克兰东部情势远未和平落幕，任何升级都可能引发额外的制裁，”丹麦丹斯克银行俄罗斯分析师Vladimir Miklashevsky表示。

西方政府在可预见的未来料将维持现有的制裁不变，以向俄国继续施压。乌克兰当前的停火情况仍然极度不稳。

由于无法从西方世界获得融资，俄罗斯企业被迫削减投资以减少债务，与此同时这些企业因本国利率较高而受到掣肘；俄罗斯央行努力平稳不断下跌的卢布汇率导致利率较高。

分析师预计2014年第四季俄罗斯经济将萎缩0.3%，未来12个月将逐步复苏，2015年第一季年增率将为0.2%，第二和第三季将分别成长0.5%和1%。

受访分析师预计，2015年底俄罗斯通胀率将触及7.9%，此为2010以来最高年底水准，而且远高于去年的6.5%，这是俄罗斯经济恶化的另一迹象。

这较上月预计的7.2%的通胀率更加悲观，而且高于政府预计的7.5%，后者已被大幅上修。

通胀大幅上升主要是因为俄罗斯对西方的制裁进行报复，对很多食品进口颁发了禁令。通胀还受到卢布汇率大跌的影响，本周卢布跌至纪录低位，今年迄今卢布兑美元已累计跌约20%。

分析师预期，通胀率在明年上半年将进一步升至8%以上，随后只是缓步回落，到第三季末降至7%。

通胀率居高不下意味着央行离降息还早，尽管降息是刺激经济摆脱疲弱的办法之一。

调查中的受访分析师无人预测央行会在今年降息。给出利率预测的14位分析师中有四位预期年底前还将进一步升息，其余人则预测利率维持不变。

多数分析师认为央行会在明年中期降息，不过是在第二季还是第三季降息，这一点分歧较大。

分析师还大幅调降了卢布汇率预期，不过还是认为卢布会从目前处于纪录低点附近的水准上反弹。

调查结果显示，预计到2014年年底卢布兑美元会在37.5卢布，比上个月调查是预估的36.5整整贬值1个卢布，但强于目前的39.5水准。

预计一年后卢布兑美元料为38.2，兑欧元为47.5，兑美元-欧元货币篮子为42.21，暗示卢布会从当前水准温和反弹。(完)

(编译 戴素萍/于春红/郑茵; 审校 孙茉莉)

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