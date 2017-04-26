调查：俄罗斯今年经济料将增长1.1% 低于政府官员的预测

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透莫斯科4月25日 - 根据一项访问分析师和经济学家的路透调查，俄罗斯今年的经济增速可能没有官员预期的那么快，通胀率预计也不会放缓至央行的目标水平。
这份访问15名分析师和经济学家的调查显示，今年俄罗斯国内生产总值(GDP)料增长1.1%，略低于上月预计的1.2%。
市场预测与政府官员的说法形成鲜明的对比：经济部长Maxim Oreshkin本月称，2017年经济将增长2%。
路透调查中仅有两家银行的看法与Oreshkin相同。其他受访者的预测则更接近央行观点，即今年经济料将增长1-1.5%。
预期存在偏差可能是因为对GDP成长评估的方法不同。前经济部长German Gref本月稍早表示，经济增长数据取决于统计局要向谁报告。
调查显示，实质薪资料增长2.0%，这应会帮助零售销售增加1.4%。
受访者的共识是，年底时通胀持平于4.2%，高于央行4%的目标水准。
“过去两个月观察到的消费者需求增加，以及卢布仍有贬值风险，意味着今年下半年存在通胀上升风险，”Gazprombank宏观策略师Dmitry Dolgin表示。
不过，4.2%的通胀对俄罗斯来说仍是纪录低位，提供降息空间。
俄罗斯央行周五料降息25个基点至9.5%。
路透调查显示，该指标利率到年底时可能降至8.5%。
短期来看，货币宽松可能提升对卢布计价公债OFZ的需求，从而提振卢布汇率，因为央行继续降息将推高公债价格。
但较长期而言，降息可能剥夺卢布的高收益货币地位。
调查显示，卢布兑美元一年后料来到61。周二报价为56.03。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞/李爽 审校 许娜/陈宗琦/王颖)
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