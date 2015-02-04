俄罗斯总统普京2月9-10日将出访埃及

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科2月4日 - 克里姆林宫周三称，俄罗斯总统普京2月9日至10日将出访埃及，与埃及讨论双边关系以及中东地区问题。
埃及是全球最大小麦进口国，也是俄罗斯小麦的第二大买家。俄罗斯为缓解国内价格问题，决定限制粮食出口，这对埃及构成冲击。
作为世界第二大武器出口国，俄罗斯还寻求与埃及加强军事关系。
克里姆林宫在声明中称，普京和埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）将讨论伊拉克、叙利亚和利比亚形势以及巴以冲突。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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