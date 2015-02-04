俄罗斯总统普京2月9-10日将出访埃及

路透莫斯科2月4日 - 克里姆林宫周三称，俄罗斯总统普京2月9日至10日将出访埃及，与埃及讨论双边关系以及中东地区问题。

埃及是全球最大小麦进口国，也是俄罗斯小麦的第二大买家。俄罗斯为缓解国内价格问题，决定限制粮食出口，这对埃及构成冲击。