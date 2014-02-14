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时事要闻 | 2014年 2月 14日 星期五 12:36 BJT

普京支持埃及军方领袖塞西竞选总统

路透莫斯科2月13日 - 俄罗斯总统普京周四表态支持埃及军方领袖塞西（Abdel Fattah al-Sisi）竞选总统，称希望在埃及总统选举后，两国关系将进一步增强。

去年埃及军方推翻民选总统穆尔西后，美国叫停部分对埃及的援助，美埃关系趋于紧张，而俄罗斯则试图抓住这个契机。

本月稍早，科威特一家报纸报道称，塞西表示将参与总统竞选。

普京对塞西称：“我知道，你已经决定竞选总统。这是非常负责任的决定，是担负起对埃及人民未来命运的责任。”

“我本人并代表俄罗斯人民，祝您好运！”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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