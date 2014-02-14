普京支持埃及军方领袖塞西竞选总统

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月13日 - 俄罗斯总统普京周四表态支持埃及军方领袖塞西（Field Marshal Abdel Fattah al-Sisi）竞选总统，称希望在埃及总统选举后，两国关系将进一步增强。
去年埃及军方推翻民选总统穆尔西后，美国叫停部分对埃及的援助，美埃关系趋于紧张，而俄罗斯则试图抓住这个契机。
本月稍早，科威特一家报纸报导称，塞西表示将参与总统竞选。
普京对塞西称：“我知道，你已经决定竞选总统。这是非常负责任的决定，是担负起对埃及人民未来命运的责任。”
“我本人并代表俄罗斯人民，祝您好运！”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。