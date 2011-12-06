普京的困境：如何才能赢回选民？

焦点：消息人士称东芝不再领衔英国及印度核电项目
路透伦敦/东京2月3日 - 直接了解事况的消息人士表示，关于英国和印度兴建核电厂的计划，东芝打算不再扮演领军角色，显示该公司在面临数十亿美元资产减记之际先行撤退。
路透莫斯科12月5日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯选民已向普京发出明确信号，即他若想继续大权在握12年，就必须有更多作为，取悦他们。
普京领导的统一俄罗斯党，在周日杜马选举中多数席位的地位遭到削弱，面对种种选民不满情绪升温的迹象，摆在普京面前的是两种选择：要麽采取措施摆脱困境，要麽强硬的展示他仍掌控大局。
为在3月大选中重返总统宝座，他可能选择第一种方案，解决备受民众抱怨的经济问题。
莫斯科智库政治科技中心（Centre for Political Technologies）的马卡连科（Boris Makarenko）称："他（普京）可能要花费更多。他担任总理时就在这样做，提高了军人的工资和退休养老金，还计划提高教师的工资。"
"拧紧螺栓的做法将是最坏的选择，这不仅没用，也非厌倦他的选民所希望。"
俄罗斯国家杜马构成向左翼转变，或许为普京利用政府拨款取悦反对派提供进一步理由。
但曾以赤膊骑马等硬汉形象示人的普京，可能会发现，他将很难抵御来自包括统一俄罗斯党的压力，以恢复2000-2008年任总统时专制且充满活力的作风。
政治科技中心总裁马尔科夫（Sergei Markov）是一名统一俄罗斯党代表，他说："他们（统一俄罗斯党成员）希望普京重回总统宝座……也希望他担任首届总统时的政治作风重现。"
普京的最後一个选择可能是，通过变成一名思想更加开放、锐意改革的领导人，挫败针对他的批评人士。
马卡连科称："最後的选择是，他变得更加开放，宣布他的政策平台，并同统一俄罗斯党一道，重拾妥协和斡旋与反对派关系的技巧。"
不过批评人士称，这不太可能。
政治分析师皮昂科夫斯基（Andrei Piontkovsky）称："这是（普京和他所在党派）结局的开始，这（杜马选举结果）显示统一俄罗斯党和国家的领导人威望在下降，他们眼下更多的是被鄙视，而不是被尊重。"（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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