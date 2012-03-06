法国称俄罗斯大选远非典范

路透波尔多3月5日电---法国周一表示，俄罗斯总统选举远非“典范”，并敦促俄罗斯着手进一步民主改革，但表示做好了与普京合作的准备。

欧洲委员会和欧洲安全与合作组织(OSCE)报告指出了俄罗斯周日大选中存在的问题。俄罗斯总理普京在大选中以近64%的选票赢得总统选举。

法国外长朱佩(Alain Juppe)在波尔多的新闻发布会上表示：“你只能说，此次大选远非典范。OSCE对此进行了猛烈抨击。”

“普京已经以绝对优势再次当选，所以法国及其欧洲夥伴将寻求与俄罗斯合作。”

法国总统萨科齐在写给普京的信中向他表示祝贺，并表达了加强俄罗斯与欧盟之间关系的愿望。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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