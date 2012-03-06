法国称俄罗斯大选远非典范

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透波尔多3月5日电---法国周一表示，俄罗斯总统选举远非“典范”，并敦促俄罗斯着手进一步民主改革，但表示做好了与普京合作的准备。
欧洲委员会和欧洲安全与合作组织(OSCE)报告指出了俄罗斯周日大选中存在的问题。俄罗斯总理普京在大选中以近64%的选票赢得总统选举。
法国外长朱佩(Alain Juppe)在波尔多的新闻发布会上表示：“你只能说，此次大选远非典范。OSCE对此进行了猛烈抨击。”
“普京已经以绝对优势再次当选，所以法国及其欧洲夥伴将寻求与俄罗斯合作。”
法国总统萨科齐在写给普京的信中向他表示祝贺，并表达了加强俄罗斯与欧盟之间关系的愿望。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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