戈尔巴乔夫称俄罗斯应考虑重新选举

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透莫斯科3月6日电(记者 Guy Faulconbridge)---前苏联领导人戈尔巴乔夫周二称，对俄罗斯近期总统选举感到忧虑，呼吁讨论是否进行一次新的选举。普京在3月4日总统大选中获胜。
普京称公平赢得大选，但国际观察人士则称投票有利於他。普京的反对者承认普京得票最多，但称官方选举结果夸大了他的受欢迎程度。
戈尔巴乔夫表示，很明显，12月4日的国家杜马选举和3月4日的总统选举都存在问题。
戈尔巴乔夫对莫斯科回声电台作出前述表示，但他不愿具体说明忧虑所在。
戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯改革选举制度，包括讨论是否要进行“特别选举”。
他称，普京应该听取人民的呼声，安抚人民对选举的忧虑。
官方结果显示普京赢得了63.6%的选票，遥遥领先于对手。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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