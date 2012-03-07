戈尔巴乔夫称俄罗斯应考虑重新选举

前苏联领导人戈尔巴乔夫周二称，对俄罗斯近期总统选举感到忧虑，呼吁讨论是否进行一次新的选举。普京在3月4日总统大选中获胜。普京的反对者承认普京得票最多，但称官方选举结果夸大了他的受欢迎程度。戈尔巴乔夫表示，很明显12月4日的国家杜马选举和3月4日的总统选举都存在问题。路透