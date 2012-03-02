分析：普京上位容易守位难

《路透晚报》--2月22日
莱斯银行集团公布录得10年来最高的全年获利，莱斯银行在金融危机期间曾告急接受公共资金救助，如今已接近完全复原。莱斯银行为英国最大抵押贷款银行，该行公布2016年税前获利为42亿英镑(52.5亿美元)，大约为上一年度16.4亿英镑的三倍。根据汤森路透数据，分析师原平均预估获利47.6亿英镑。
路透莫斯科3月1日电（记者 Timothy Heritage）---普京在本周日选举中，几乎定将当选俄罗斯下届总统，对抗西方的强硬姿态与12年前首次入主克里姆林宫时如出一辙。
但现在的俄罗斯已远非当年的俄罗斯，他不仅要面对与西方国家的冲突，还要面对国内中产阶级要求自由、公正的压力。
莫斯科卡内基中心政治分析人士Maria Lipman说：“他当前竞选活动中传递出来的讯号是，‘我对自己有信心，我是最强的候选人，我能操控一切，我是领袖，一切都没有改变’。但事实并非如此。”
几个月前，外界还笃信他将连任至2024年。但後来俄爆发大规模抗议活动，抗议议会选举舞弊，普京声望下降，他能否顺利渡过第一届六年任期都不好说。
目前，他仍是俄罗斯最受欢迎的政治家，牢牢控制多数媒体，在商界和安全部门均有广泛人脉，许多俄罗斯人认为他促成经济繁荣，使得俄罗斯重又强大起来。
民调显示普京将轻松赢得过半选票，政治分析人士认为他定将重新入主克里姆林宫。
但一名西方高级外交官称：“六个月前，外交官们讨论他未来12年将做些什麽。而现在他们讨论的是，他能否干满六年。”
**今非昔比**
当初美国外交密电中曾将普京称为俄罗斯的“带头大哥”，但今非昔比。他打造的打虎、骑马的硬汉形象，已不再是吸引选民的保障，甚至被一些人公开耻笑。
去年12月时普京在电视上说曾误将抗议者佩戴的白色丝带当成是避孕套，没过几分钟，互联网上就流传着他戴着避孕套翻领的照片。
民调负责人Lev Gudkov说：“我们将迎来一个弱弱的独裁者。”他称，俄罗斯出现了对当局的信任危机。
普京2000年当选时，民众对他推崇备至。而现在他面临城市中产阶级领导的抗议活动，後者希望生活在一个司法独立、没有腐败的国家。
一名熟悉克里姆林宫的消息人士称，普京未敏锐地认识到事态的严重性，这方面肯定不如梅德韦杰夫敏锐。
普京可能还将面对与西方的对抗，他在竞选活动中抨击外国政府资助了俄罗斯国内抗议活动。
此外俄罗斯在叙利亚问题与西方僵持，而与美国在欧洲导弹防御体系问题上也呈对峙局面。
普京真正入主克里姆林宫後，也许反美立场会软化些，但外交人士称他不大可能迅速改变当总理期间打造的政策。
普京希望他当选後能消除局势的不确定性。之前，这样的不确定性令外国投资者不安，导致大量资金出逃。
但投资者想要看到实实在在的改革承诺，包括打击腐败、私有化、重组大型国有企业、削减对能源出口依赖等。
当选後，想要保住权力，普京需要赢得政界、安全部门和商界精英的支持。
一些政治分析人士称，他还需要对抗议者作出一些让步，譬如让梅德韦杰夫担任总理不长时间後，就让自由派人士如前财长库德林取而代之。
另外，他或者还得同意议会提早选举。
但如果他在这方面走得太远、太快，就可能引起保守派的不满，後者希望维持现状。
资深电视评论员Vladimir Pozner说：“我预计他这回当总统当不了12年，顶多六年，没准还不满。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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莱斯银行集团公布录得10年来最高的全年获利，莱斯银行在金融危机期间曾告急接受公共资金救助，如今已接近完全复原。莱斯银行为英国最大抵押贷款银行，该行公布2016年税前获利为42亿英镑(52.5亿美元)，大约为上一年度16.4亿英镑的三倍。根据汤森路透数据，分析师原平均预估获利47.6亿英镑。
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