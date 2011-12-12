梅德韦杰夫下令调查杜马选举 仍遭受指责

俄罗斯总统梅德韦杰夫周日下令对杜马选举进行调查，周六数万抗议者称选举存在舞弊，要求废除选举结果并进行重选。梅德韦杰夫在其Facebook上写道：''我不同意抗议者的标语和声明。不过，我已要求对来自选举站的信息进行调查，看是否符合选举法。''

路透莫斯科12月11日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周日下令对杜马选举进行调查，周六数万抗议者称选举存在舞弊，要求废除选举结果并进行重选。

梅德韦杰夫在其Facebook上写道："我不同意抗议者的标语和声明。不过，我已要求对来自选举站的信息进行调查，看是否符合选举法。"

梅德韦杰夫的声明暗示，反普京抗议令俄罗斯领导层感受到了压力。抗议者也通过社交网站组织集会。

不过抗议者要求的远不止调查，不太可能就此罢休。他们希望重新进行选举、废除俄罗斯中央选举委员会主席丘罗夫（Vladimir Churov）的职务以及释放政治犯。

梅德韦杰夫发表声明後的数个小时内，收到数千条评论，其中很多是负面的，甚至是侮辱性的。

俄罗斯各大城市的政府允许了周六的和平抗议，防爆警察也基本没有干预。尽管俄罗斯此前几乎不报导政府的负面新闻，周六莫斯科抗议的情景，却被国家电视台和其他电视台播出。各电视台未播出对普京的指责。

不过没有迹象表明，作为俄罗斯统治权威，普京会向抗议者让步。大多数政治专家仍认为，普京将赢得明年3月的总统选举，与梅德韦杰夫互换职位。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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