俄选举官员：统一俄罗斯党或获国家杜马238席

路透莫斯科12月5日电---俄罗斯中央选举委员会主席丘罗夫（Vladimir Churov）周一称，周日选举过後，普京所在的统一俄罗斯党可能获得国家杜马450个席位中的238个席位。

初步计票结果显示，统一俄罗斯党的得票率为49.5%。这一预测意味着统一俄罗斯党在国家杜马拥有相对微弱的13个多数席位，此前该党在国家杜马拥有315个席位。