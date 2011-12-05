俄选举官员：统一俄罗斯党或获国家杜马238席

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月5日电---俄罗斯中央选举委员会主席丘罗夫（Vladimir Churov）周一称，周日选举过後，普京所在的统一俄罗斯党可能获得国家杜马450个席位中的238个席位。
初步计票结果显示，统一俄罗斯党的得票率为49.5%。这一预测意味着统一俄罗斯党在国家杜马拥有相对微弱的13个多数席位，此前该党在国家杜马拥有315个席位。
丘罗夫还预测，共产党将获得92个席位，正义俄罗斯党将获得64个席位，自由民主党（LDPR）将获得56个席位。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。