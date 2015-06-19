俄前财长库德林建议提前举行总统选举

俄罗斯前财长库德林（Alexei Kudrin）周四提议将下届总统选举提前，以授予普京更大权力改革经济、带领俄罗斯度过金融“风暴”。库德林称，俄罗斯经济需要深度改革。库德林2011年辞任财长职务，但外界普遍认为其仍受普京器重。俄罗斯媒体称，莫斯科已在考虑将原定2016年12月的议会选举提前三个月的计划，以提升执政党--统一俄罗斯党的胜出机率。路透