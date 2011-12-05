普京：不要拿政治"作秀"

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透圣彼得堡12月2日电(记者 Gleb Bryanski)---俄罗斯总理普京周五敦促选民和政治家团结在俄罗斯政府周围，防止俄罗斯政治沦为"作秀"。
普京在圣彼得堡对造船厂工人发表讲话，支持总统梅德韦杰夫呼吁的打造一个强大国会的立场。
执政的统一俄罗斯党料将赢得国家杜马选举的胜利，但普京和梅德韦杰夫在选举期间却将竭力防止该党在杜马的优势遭到削弱。
普京表示，政治家之间的"口水战"将削弱政府。普京不希望统一俄罗斯党在国家杜马的选举表现影响其明年的总统大选计划。
普京说："如果电视观众看到，画面中的政客相互争斗，就像我们的一些邻国一样，我们将不会协调、有效地工作。"
"如果人们想看一场表演，那麽他们应该去马戏团、剧院或者电影院。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。