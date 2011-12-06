普京不再是俄罗斯人的"宠儿"--评论人士

路透莫斯科12月5日电(记者 Ralph Boulton)---俄罗斯一名资深评论家周一表示，俄总理普京不再是俄国人民的"宠儿"。俄罗斯民众饱受盲目感的折磨，且对国家机器无法遏制权力的滥用感到震惊。

俄罗斯知名电视主持人弗拉吉米尔·帕兹纳(Vladimir Pozner)表示，普京所在的统一俄罗斯党在周日国家杜马选举中的挫败，反映出民众对未来一片迷茫的气愤。他与众多俄罗斯高层存在联系。

他在接受路透采访时表示："此外，俄罗斯民众没有一点安全感。如果政府中任何人想追查你，那麽你无路可逃。那种感觉就是，法庭形同摆设，警察随心所欲。"

"如果有人想夺走你的生意，他们就能拿走。人们无可奈何。"

俄总统梅德韦杰夫承诺要改革俄罗斯的司法体制，支持个人在应对国家宪法、遏制腐败和商务公平中的权利。

帕兹纳表示："你要知道，无论梅德韦杰夫先生说什麽，他都无法将其贯彻到底，他也无意推行到底，这让事情变得更糟。"

帕兹纳称，统一俄罗斯党的支持率从64%降至不到50%说明，人民对现在的一切都不满意。

"普京不再是这个国家的宠儿，但我认为，他还会赢得俄罗斯大选。你还有其他可能的人选吗?"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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