分析：普京选举获胜的代价可能过高

路透莫斯科3月15日（记者 Jason Bush）---普京以承诺投入数千亿美元的政府支出，换来周日俄罗斯总统选举的胜利，这或许会为他六年的总统任期埋下经济危机的恶果。

普京承诺会向核导弹至幼儿园等广泛领域大把投资，让俄罗斯原本已不堪重负的政府预算更依赖于国际油价，而他的这些承诺为他赢得了更多选民的支持。根据对几乎所有选票的统计结果，普京的得票率为64%。

现年59岁的普京为了重返克里姆林宫第三次出任总统，不惜付出沉重代价，承诺上任後对重点公共部门的薪酬开支增幅会占到国内生产总值（GDP）的1.5%，即未来几年每年多出300亿美元。

他还承诺增加其他社会支出。俄罗斯财政部长西卢阿诺夫（Anton Siluanov）就此对路透表示，这些承诺的所有成本每年占GDP的比重可能高达2%。俄罗斯财政部一位消息人士私下表示，这些成本到2018年时可能占到GDP的3%。

英国咨询公司Capital Economics的一份独立评估显示，普京选举相关承诺的总账单可能更高，相关支出到2018年时或高达4.8万亿卢布(1,650亿美元)，将占GDP的4-5%。

不论实际数字是什麽，但俄罗斯预算本就捉襟见肘，可能很难为这些支出找到资金来源。

Capital Economics首席经济学家Neil Shearing称，“得益於高油价，他们可在选举前後大肆砸钱，但代价又是什麽呢？俄罗斯无法一直依赖财政支出维持经济增长。”

选举的“糖衣炮弹”

普京的选举承诺中，包括到2018年时将医生和大学教授的工资提高到地区平均工资的两倍，将教师的工资至少提高到平均水平。同时还承诺提高儿童津贴和学生补助、解决幼儿园入学难等问题。

俄罗斯审计公司FBK的分析显示，从现在到2018年间，这些承诺社会福利支出将共计9.9万亿卢布(3,400亿美元)，从2012年1.1万亿卢布的相关支出，增加至到2018年时每年支出将为1.7万亿卢布。

俄罗斯经纪公司Otkritie的首席经济学家狄柯米洛夫（Vladimir Tikhomirov）称，“整体看很麻烦，绝对是如此。”

“我不是质疑提高教师和医生工资的必要性，但如何实现却令人质疑。”

俄罗斯财政部顾问机构Economic Expert Group主管Evsey Gurvich称， “我们（俄罗斯）的财政收入对油价波动非常敏感，这也是风险因素之一。”

疼痛的伤口

乐观派认为，普京的选举承诺并不能代表全部，只是他的预算意愿。

普京还承诺会通过减少大规模浪费和国家采购等领域的腐败来控制预算。

西卢阿诺夫称，普京是在加深预算伤口，并指出到2016年时，国际油价至少达到每桶90美元，俄罗斯财政预算才能达到平衡。

然而，对於应对根深蒂固的腐败问题或是触摸疼痛的支出伤口，这些都还只是说说而已，能否付诸行动则完全是另外一回事。

“我们不能再等了，否则我们的预算政策将会风险重重。谁还会需要呢？”西卢阿诺夫对路透说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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