莫斯科数千人示威 抗议普京对俄罗斯长期统治

路透莫斯科12月5日电(记者 Thomas Grove/ Maria Tsvetkova)---数千名俄罗斯示威者周一走上街头，要求结束该国总理普京对俄罗斯12年的统治。此前，普京所在的统一俄罗斯党在国家杜马选举中丢掉绝对优势地位，仅取得微弱多数席位。而欧洲观察人士谴责此次选举不公平。

警方表示，他们在莫斯科逮捕了300人。大约有3,000-5,000人在莫斯科举行示威，抗议者高喊："革命！""没有普京的俄罗斯"等口号，这也是莫斯科多年来规模最大的反对者示威活动之一。

警方与一些示威者扭打起来，并将其包围，防止他们向克里姆林宫进发。一些示威者试图逃离并奔向克里姆林宫，但至少有30人尚未抵达目的地便已被抓获。

中央选举委员会表示，在周日的大选之後，统一俄罗斯党有望在450个国家杜马席位中获得238席。该党目前在杜马中的席位为315个。

该选举结果是自普京执政以来最严重的选举挫折，也反映出人们对他主导俄罗斯政治的日益担忧。

总统梅德韦杰夫表示，周日的选举是"公平、诚实和民主的"，但欧洲观察人士表示，该选举偏袒统一俄罗斯党，且选票很明显受到控制。

一名白宫发言人表示，美国"严重关切"该选举中的行为。

观察家表示，"有严重迹象表明，此次选举存在操控投票箱现象"。这也意味着，如果选举完全公平，统一俄罗斯党可能遭遇更大的挫败。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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