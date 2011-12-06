莫斯科数千人示威 抗议普京对俄罗斯长期统治

数千名俄罗斯示威者周一走上街头，要求结束该国总理普京对俄罗斯12年的统治。此前普京所在的统一俄罗斯党在国家杜马选举中丢掉绝对优势地位，仅获微弱多数席位。警方表示，他们在莫斯科逮捕了300人。大约有3,000-5,000人在莫斯科举行示威，抗议者高喊：''革命！''''没有普京的俄罗斯''等口号。路透