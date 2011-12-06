（更正）杜马选举暴露普京软肋 民意发生变化

（更正以补上内文倒数第五段漏字，原文“该党不得对反对派的指责作出反击”，应为“该党不得不对反对派的指责作出反击”。）

路透莫斯科12月5日电（记者 Guy Faulconbridge）---大权在握12年来最糟糕的一次选举结果，暴露了普京唯一致命的弱点：民众情绪变化即是他的软肋。

这是普京必须仔细考量的事实，作为全球最有权势的政客之一，他眼下正在为明年3月4日总统大选获胜造势。

普京或许能获胜，但周日的杜马选举却显示，数以百万计俄罗斯民众对这位计划至少再掌权6年的领导人，已经愈发感到厌倦。普京并无实质意义的竞争对手，在他9月宣布参加总统选举之前，出现类似厌倦情绪都是不可想象的。

普京所在的统一俄罗斯党在杜马选举中获得约半数的投票，远低於2007年时64%的得票率，当时俄罗斯正经历一个持续时间最长的经济繁荣年代，普京也因此备受推崇。

许多民众表现得非常厌倦，他们甚至在周日选举中投票给共产党，该党在前苏联解体後近20年来势力大衰。

尽管普京仍是俄罗斯最受欢迎的政治领导人，但一些商人和政治家认为，杜马选举暴露出的觉醒意识，对由普京凭借个人声望和魅力建立的政体的长期稳定性而言并非好兆头。

一位俄罗斯商人称："听着，在统治集团，他依然是领导。无论如何，这一点都毋庸置疑。"因评价普京被视为敏感话题，他不愿透露姓名。

也有传言称，普京和他的统治集团已经因民意的变化而陷入困境。一位俄罗斯的消息人士称，"他（普京）并没有失去权力，但他意识到他正在失去人民。"

普京人气下降

不论是支持者还是反对者，杜马选举结果显示的风向变化，可能开始对普京不利。普京1999年末出任俄罗斯总理，随後在2000-2008担任总统，此後又回到总理职位。

普京欢迎度的拐点两周前才出现，当时他在莫斯科一次武术比赛活动中讲话时，迎接他的是观众的嘘声和口哨声。

此事过去三天后，又爆出他在出席国家杜马选举前的最後一次会议时，一些议员没有起立欢迎，这是对他表示不满的罕见场景。当时，普京表现出不悦表情。

对於入驻克里姆林宫的政客而言，此事非同小可。对从亿万富翁到领取养老金度日的所有俄罗斯人来说，普京能够承担保持俄罗斯稳定的重任仰仗的就是其个人威望。

没有了威望，普京将变得弱不禁风。迄今为止，普京一直小心翼翼地维护其硬汉形象，他赤膊骑马，只身打虎，驾驶战机，这些都为表明他无懈可击。

一位西方银行家称，"选举结果显示普京有弱点，但问题是他如何应对，是暴跳如雷还是采取措施镇压？"

艰难的抉择

统一俄罗斯党的失败就是普京的失败。该党不得不对反对派的指责作出反击，後者表示统一俄罗斯党是"骗子和小偷"组成的乌合之众，该党否认这样的称号，指出这是那些人臆造出想要破坏俄罗斯的口号。

俄罗斯今年的名义国内生产总值（GDP）为1.9万亿美元，远远超过1999年的2,000亿美元。但对俄罗斯1.43亿民众而言，他们却饱受高物价、薪资增长放缓、福利欠佳、失业和腐败等多重问题的困扰。

对於这些问题，俄罗斯商界多年来一直认为，普京应当进行深远的经济改革以开放经济。但投资者认为，此类改革会挑战围绕在普京周围的一些利益团体。

Kommersant FM电台评论员Stanislav Kucher称，"许多俄罗斯人投票反对这样的体系，而普京就是这一体系的首脑。"

"普京面临非常艰难的选择，为了政治生涯，他需要改革，但只有在清除统治集团的利益阶层後，他才能进行改革。如果还像以往一样，他将与其政治生涯背道而驰。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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