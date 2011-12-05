统一俄罗斯党在国家杜马选举中优势地位削弱

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月4日电(记者 Timothy Heritage/Ralph Boulton)---俄罗斯选民周日给俄总理普京所在的统一俄罗斯党带来沉重一击，该党在国家杜马中的优势地位削弱。这次选举显示，随着普京宣布参选总统，俄罗斯民众愈发对他的主导地位感到不安。
计票工作尚未结束，但已点算的选票显示，统一俄罗斯党甚至未能获得50%的选票，与四年前获得64%的选票反差较大。反对党称，即便如此，这一结果已经是通过欺诈手段被夸大了。
尽管普京仍很可能赢得明年3月的总统大选，但周日的选举结果或削弱普京的权威。
根据对51%选区投票结果的统计，统一俄罗斯党在国家杜马选举中获得49.6%的选票。早些时候公布的两次计票结果分别是45.5%和48.5%。
反对派政治家雷日科夫(Vladimir Ryzhkov)表示："这些选举可谓前所未有，因其发生在人们对普京、梅德韦杰夫和执政党信任度崩溃的大背景下。"
"我认为，明年3月份的总统大选将演变成一场更大的政治危机。人们失望、沮丧，甚至会有更多闲话和觉醒，甚至会针对选举发生更大的抗议。"（完）编译：靳怡雯 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。