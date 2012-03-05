普京周日赢得俄罗斯总统选举，他在支持者面前留下了眼泪，称这是历史性的转折点，俄罗斯没有落入试图篡权的敌人之手。普京的反对者称，周日举行的大选存在很多舞弊现象，他们拒绝承认选举结果，誓言继续举行大规模抗议施压活动。而普京脸上洋溢着胜利的喜悦，并表现出少有的激动。路透