版本:
中国
时事要闻 | 2012年 2月 24日 星期五 15:34 BJT

民调显示普京可轻松当选总统

路透莫斯科2月24日电---俄罗斯重要民调显示，总理普京在即将举行的总统大选中，将赢得约三分之二选票，不至于难堪地进入第二轮选举。

普京希望在3月4日的选举中决定性胜出，驱散抗议活动投下的阴霾。

俄罗斯最大的独立民调机构勒瓦达中心调查显示，普京在3月4日选举中将赢得63-66%的选票，远远领先于竞争对手。

普京若成功当选总统，任期长达六年。

官方结果显示，普京在2000年大选中赢得53%选票，2004年赢得71%的选票。2008年时因总统任期不超过两届的限制，他未能参选，当选总统梅德韦杰夫赢得了70%的选票。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐