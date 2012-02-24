民调显示普京可轻松当选总统

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透莫斯科2月24日电---俄罗斯重要民调显示，总理普京在即将举行的总统大选中，将赢得约三分之二选票，不至于难堪地进入第二轮选举。
普京希望在3月4日的选举中决定性胜出，驱散抗议活动投下的阴霾。
俄罗斯最大的独立民调机构勒瓦达中心调查显示，普京在3月4日选举中将赢得63-66%的选票，远远领先于竞争对手。
普京若成功当选总统，任期长达六年。
官方结果显示，普京在2000年大选中赢得53%选票，2004年赢得71%的选票。2008年时因总统任期不超过两届的限制，他未能参选，当选总统梅德韦杰夫赢得了70%的选票。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。