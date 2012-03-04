普京如愿赢得大选 泪洒庆祝仪式

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透莫斯科3月4日电（记者 Timothy Heritage/Guy Faulconbridge）---普京周日宣布赢得俄罗斯总统选举，他在支持者面前留下了眼泪，称这是历史性的转折点，俄罗斯没有落入试图篡权的敌人之手。
普京的反对者称，周日举行的大选存在很多舞弊现象。他们拒绝承认选举结果，誓言继续举行大规模抗议施压活动。
普京脸上洋溢着胜利的喜悦，并表现出少有的激动。此前的民调和部分投票结果显示，普京的得票率将达到60%左右，他将重新回到克里姆林宫。
“我曾承诺我们会胜利，我们赢了。俄罗斯万岁。”普京在晚间的庆祝仪式上对数万名支持者说道，即将卸任的总统梅德韦杰夫也出席了庆祝仪式。
普京谴责敌人试图“破坏俄罗斯和篡权”，宣布“俄罗斯人民不会让这种局面发生”。
普京的讲话语气强硬，对莫斯科和其他大城市以中产阶级为主的抗议者发出明确警告。
民调显示，其他候选人中得票最高的是共产党领袖裘加诺夫，得票率仅为18%左右。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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