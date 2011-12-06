美国暗示俄杜马选举不自由也不公正

路透维尔纽斯12月6日电（记者 Arshad Mohammed/Nerijus Adomaitis）---美国国务卿希拉里周二在欧洲安全与合作组织（OSCE）会议上发表有关数字自由的辩论讲话时暗示，俄罗斯的杜马选举可能既不自由也不公正。

在向与会部长发表讲话时，希拉里指责白俄罗斯当局"不断迫害"反对者，暗示乌克兰出於政治原因迫害其前总理季莫申科。

她还连续第二天表示对周日俄罗斯杜马选举感到"严重担忧"，指出选举受到了掺入假票虚报得票数和其他违规做法的影响。

她补充说，"正如我们在许多地方所见，日前的俄罗斯杜马选举也一样，这些既不自由也不公正的选举，效果其实都是一样。"她本次评论较周一对选举的批评更进一步。

俄罗斯中央选举委员会称，普京所在的统一俄罗斯党行将获得国家杜马450个席位中的238席，低於当前的315席。

希拉里重申，美国对俄罗斯独立党派Parnas被剥夺注册权，以及像Golos等观察者网站遭遇攻击表示关切。（完）编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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