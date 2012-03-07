社交媒体成俄美外交“新战场”

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透莫斯科3月6日电（记者 Guy Faulconbridge）---俄罗斯外交部周二通过推特反驳美国大使，此前美国大使在推特上对反普京抗议者被捕表示关切。
俄外交部回应称，俄罗斯比美国驱散“占领华尔街”抗议者时的手法要人道得多。
周一俄罗斯防暴警察逮捕了超过500名抗议者，其中有的是在莫斯科和圣彼得堡参加了未经批准的抗议活动，还有的是参加了莫斯科普希金广场获得批准的和平集会活动後不肯解散。
此後，美国新任驻俄罗斯大使麦克福尔(Michael McFaul)在推特上表示，看到普希金广场抗议者被捕，令他感到忧虑。
他写道：“集会自由和言论自由是普世价值观。”
俄罗斯外交部则通过推特批评美国和欧洲处理抗议活动的方式。
俄外交部在推特上回敬道：“普希金广场上警察的作法，可比美国驱散‘占领华尔街’抗议活动和欧洲清理（抗议者）帐篷营地的方式要人道好几倍。”
俄罗斯外交部活跃于社交媒体，努力打造更开明的形象。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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