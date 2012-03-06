“旋转木马”投票为俄罗斯大选蒙上阴影

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
路透莫斯科3月4日电（记者 Thomas Grove）---在俄罗斯大选开始前几天，斯米尔诺夫（Sergei Smirnov）接到一位自称米哈伊尔（Mikhail）的男子来电，该男子提出交易条件：给普京投票四次，就可以拿到2,000卢布（70美元）报酬。
还有几十个年轻男女接到同样的电话，他们周日在莫斯科西南的一家快餐店门口会合，等着被带去与莫斯科紧邻地区的投票站。
斯米尔诺夫是一名记者，他说他是在选举前几周通过一位朋友找到这个组织的，并於周日和米哈伊尔在莫斯科西南地铁站（Yugo-Zapadnaya）碰面，得到了最後的指示。
“他说我们要给普京投票，还要拍下投票照片用手机发给他，”斯米尔诺夫说。
斯米尔诺夫是混入并跟踪这个被他称为“旋转木马”选民组织的几名活动分子之一。“旋转木马”在俄罗斯是指利用缺席选民的文件，在不同投票站重复投票的人。
批评人士称，这是自普京2000年掌权以来，在选举中提高克里姆林宫候选人得票数的惯用手法，包括去年12月4日国家杜马选举。杜马选举被疑存在舞弊行为，引发了普京12年掌权生涯中规模最大的抗议运动。
反对派政客称，周日的选举也不例外。
知名示威活动领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）与其他人一起筹划在莫斯科和其他城市举行新的示威游行。他说：“没人想到会出现这些旋转木马选民……真是厚颜无耻。”
纳瓦尔尼在多处投票站安排了观察员，他说投票当天他不断收到各种可能存在违规行为的举报。
在国家杜马选举受欺诈指控後，普京下令在全国投票站安装摄像头监控周日总统大选，他在选举获胜庆祝仪式上发表讲话时也称，他“赢得公开坦率”。
但批评人士称，斯米尔诺夫加入的组织，只是众多疑似欺诈案例之一。
独立投票监控组织Golos从全国收到超过3,500份可能发生违规行为的举报。
YouTube用户Fremstiller上传的视频显示，在俄罗斯南部省份达吉斯坦（Dagestan），有人向投票箱中重复塞入选票。
杜马选举後发生的示威运动，令成千上万民众走上街头抗议。对总统大选舞弊的怀疑，将助反对派领导人将示威运动继续下去。
与斯米尔诺夫一起行动的佩列文（Natalia Pelevine）说：“这是对法律的严重践踏，将在很大程度上决定我们在示威活动中的反应。我们将尽可能将其公之于众，以便民众了解。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
路透新加坡2月22日 - 包括美国、英国和巴西在内全球各地的石油交易商销往亚洲的原油增加了两倍，利用石油输出国组织(OPEC)牵头减产引起的供应缺口。
路透上海2月23日 - 人民币兑美元中间价定价机制本周开始“技术性调整”，剔除了此前一直被诟病的“重复计算”部分，使得定价机制更为合理；从目前四个交易日的运行情况看，微调后的定价机制发挥了应有的作用，当然这种小调整不会改变市场仍会紧盯美元指数和大行行为的交易模式。