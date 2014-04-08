版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 23:27 BJT

标题新闻：俄罗斯经济部副部长称不排除因乌克兰局势紧张，欧洲减少对俄罗斯的油气需求

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐