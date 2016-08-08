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国际财经 | 2016年 8月 8日 星期一 14:42 BJT

俄能源部长称油价水平大体正常 没有进行冻产谈判的基础

路透莫斯科8月8日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周一称，俄罗斯认为没有进行新一轮冻产谈判的基础，不过不排斥进行谈判。

诺瓦克对记者表示，“如果其他国家提起冻产问题，我们愿意进行讨论。

“但俄罗斯的立场是，由于油价大体处于正常水平，尚不具备谈判的前提。”

诺瓦克并称，如果油价下跌的话，则有可能进行冻产谈判。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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