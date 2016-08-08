俄能源部长称油价水平大体正常 没有进行冻产谈判的基础

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透莫斯科8月8日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周一称，俄罗斯认为没有进行新一轮冻产谈判的基础，不过不排斥进行谈判。
诺瓦克对记者表示，“如果其他国家提起冻产问题，我们愿意进行讨论。
“但俄罗斯的立场是，由于油价大体处于正常水平，尚不具备谈判的前提。”
诺瓦克并称，如果油价下跌的话，则有可能进行冻产谈判。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。