俄罗斯能源部长称正与沙特磋商促进油市稳定--报纸

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透迪拜8月15日 - 中东日报(Asharq al-Awsat)周一报导，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，该国正与沙特阿拉伯及其他产油国磋商，以促进油市稳定，但他也表示，油市要到2017年才有可能完全恢复稳定。
在周一刊出的专访中，诺瓦克表示，在必要时进一步讨论冻产的大门依然敞开。
“在与沙特的合作方面，无论是在多边结构框架还是在双边层面上，我们两国的对话正在取得切实的进展，”报导引述诺瓦克的话称。
“在油市协商框架方面，我们正在与OPEC成员国和非OPEC产油国展开合作，我们决心继续展开对话，以实现市场稳定。”(完)
(编译 蔡美珍/王颖；审校 艾茂林/刘秀红)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。