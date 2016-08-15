俄罗斯能源部长称正与沙特磋商促进油市稳定--报纸

路透迪拜8月15日 - 中东日报(Asharq al-Awsat)周一报导，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，该国正与沙特阿拉伯及其他产油国磋商，以促进油市稳定，但他也表示，油市要到2017年才有可能完全恢复稳定。

在周一刊出的专访中，诺瓦克表示，在必要时进一步讨论冻产的大门依然敞开。

“在与沙特的合作方面，无论是在多边结构框架还是在双边层面上，我们两国的对话正在取得切实的进展，”报导引述诺瓦克的话称。

“在油市协商框架方面，我们正在与OPEC成员国和非OPEC产油国展开合作，我们决心继续展开对话，以实现市场稳定。”(完)