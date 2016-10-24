俄罗斯能源部长称正强化与OPEC间的合作

路透维也纳10月24日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周一表示，石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯正加强合作，他们正在讨论俄罗斯可以用何种方式冻结或减少石油生产。

诺瓦克在维也纳表示，短期减产将可减少市场波动，但未来石油及天然气消费将会成长。(完)