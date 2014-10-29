西方制裁导致俄罗斯能源精英团结在普京周围

欧盟对英国设定苛刻退出条款 批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透莫斯科10月29日（记者 Elizabeth Piper/Timothy Heritage） - 俄罗斯Gazprom公司提出帮助竞争对手Rosneft营救一个北极圈石油项目，显示出西方制裁令俄罗斯政治和商业精英紧密团结，而这并非西方制裁的初衷。
一些Gazprom高管表示，本月提出的向Rosneft借出一个钻井平台“理论上可行”。这样的做法显然是出人意料的。
这两家俄罗斯国企的关系长期紧张。Gazprom近期还担忧Rosneft增加天然气产量的计划。俄罗斯国内的天然气价格战正在加剧。
Gazprom向Rosneft伸出援手、两家公司可能合作以降低西方制裁的影响，这暗示制裁措施取得的效果与其初衷背道而驰。
制裁并未让俄罗斯总统普京最亲密的伙伴们分崩离析，反倒让能源巨头们团结在了普京周围。西方和俄罗斯商人、外交官以及政客表示，这个圈子不可避免地变得更加目标明确。
“他们带有挑衅性，”一名资深西方商人匿名说道，他与一些制裁所针对的商业和政治领袖有来往。
“制裁带来了团结，他（普京）的内部圈子更加依赖他了。”
消息人士称，政府里思想更加自由者的影响力被削弱，包括在关键的能源领域内。本就很小的内部决策核心更小了。
“我们低估了俄罗斯的反应，”一名在莫斯科的西方外交官匿名表示。
这名外交官和其他西方外交官指出，美国和欧盟的制裁尚未完全发挥作用。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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