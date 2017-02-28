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国际财经 | 2017年 2月 28日 星期二 08:46 BJT

俄罗斯能源部长称俄可能加快原油减产步伐

路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。

俄罗斯曾表示，按照全球原油减产协议，将在第一季底将原油产量较10月水平减少20万桶/日，4月将进一步减产30万桶/日，以支持疲弱的油价。

“我们将考虑更快地减产...取决于企业的能力，”诺瓦克在索契一场会议场边对记者表示。

“我们会在4-5月期间考虑这个情况，”诺瓦克说。

他补充表示，俄罗斯2月的减产数量将高于1月减产规模11.7万桶/日。

诺瓦克并证实了早前的报导，即1月OPEC和非OPEC国家落实的减产达到最初目标的86%，国际能源署(IEA)形容这为有史以来“最大幅度的”减产。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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