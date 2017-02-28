俄罗斯能源部长称俄可能加快原油减产步伐

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
俄罗斯曾表示，按照全球原油减产协议，将在第一季底将原油产量较10月水平减少20万桶/日，4月将进一步减产30万桶/日，以支持疲弱的油价。
“我们将考虑更快地减产...取决于企业的能力，”诺瓦克在索契一场会议场边对记者表示。
“我们会在4-5月期间考虑这个情况，”诺瓦克说。
他补充表示，俄罗斯2月的减产数量将高于1月减产规模11.7万桶/日。
诺瓦克并证实了早前的报导，即1月OPEC和非OPEC国家落实的减产达到最初目标的86%，国际能源署(IEA)形容这为有史以来“最大幅度的”减产。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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