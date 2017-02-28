俄罗斯能源部长称俄可能加快原油减产步伐

俄罗斯曾表示，按照全球原油减产协议，将在第一季底将原油产量较10月水平减少20万桶/日，4月将进一步减产30万桶/日，以支持疲弱的油价。

诺瓦克并证实了早前的报导，即1月OPEC和非OPEC国家落实的减产达到最初目标的86%，国际能源署(IEA)形容这为有史以来“最大幅度的”减产。(完)