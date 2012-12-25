俄罗斯完成输油管道与太平洋港口的连接

路透莫斯科12月24日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯完成了自苏联时代以来最大的基础设施项目，将东部输油管道扩展到了太平洋，以寻求占领更多亚洲市场份额。

输油管道公司Transneft(TRNF_p.MM)耗时六年、斥资超过250亿美元完成东西伯利亚-太平洋输油管道(ESPO)与科济米诺港的连接，此前都是靠铁路运输。

建成4,200公里的输油管道后，俄罗斯在东西向输油中拥有更大话语权，向非常依赖俄罗斯能源供应的欧盟发出警示信号。

Transneft曾表示，今年通过ESPO出口的原油近三分之一被日本买走，中国购买了24%，美国购买了22%。

俄罗斯总统普京曾敦促油气公司增加亚洲能源市场的份额。他料于周二早些时候为该管道正式揭幕。

“这为我们有效供应全球增长最快的亚太市场提供了机会。”普京上周表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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