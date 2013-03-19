俄罗斯考虑经由哈萨克斯坦和ESPO油管增加对中国供应原油

路透莫斯科3月19日 - 俄罗斯第一副总理Arkady Dvorkovich周二说，俄罗斯考虑通过哈萨克斯坦和东西伯利亚-太平洋油管系统(ESPO)增加对中国的原油供应。

“可能是通过Skovorodino(ESPO油管)或其他路径的增加一定供应的问题。经由哈萨克斯坦的输油途径也有被讨论到。”Dvorkovich说。

俄罗斯能源部长Alexander Novak上周称，俄罗斯政府考虑透过ESPO油管增加对中国供油，但未考虑通过哈萨克斯坦。(完)

(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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