俄罗斯考虑经由哈萨克斯坦和ESPO油管增加对中国供应原油

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透莫斯科3月19日 - 俄罗斯第一副总理Arkady Dvorkovich周二说，俄罗斯考虑通过哈萨克斯坦和东西伯利亚-太平洋油管系统(ESPO)增加对中国的原油供应。
“可能是通过Skovorodino(ESPO油管)或其他路径的增加一定供应的问题。经由哈萨克斯坦的输油途径也有被讨论到。”Dvorkovich说。
俄罗斯能源部长Alexander Novak上周称，俄罗斯政府考虑透过ESPO油管增加对中国供油，但未考虑通过哈萨克斯坦。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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