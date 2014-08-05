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时事要闻 | 2014年 8月 5日 星期二 15:47 BJT

俄罗斯考虑限制欧盟航班飞越西伯利亚--报载

路透莫斯科8月5日 - 经济日报Vedomosti周二报导称，俄罗斯为回应欧盟因乌克兰危机对俄实施的制裁，可能将限制或禁止欧洲航空公司的航班使用跨西伯利亚的航线，导致这些飞往亚洲的航班成本上升。

俄罗斯廉价航空公司Dobrolyot上周被迫停飞所有航班，此前因欧盟将制裁范围扩大至经营克里米亚航线的航空公司，该公司的飞机租赁合同被取消。

Vedomosti援引消息人士称，俄外交部和交通部正在讨论对飞越俄领空的过境航班实施限制。

该报称，禁令可能不仅影响到汉莎航空(LHAG.DE)、英国航空和法国航空(AIRF.PA)等欧洲航空公司，也可能影响到俄罗斯航空，因为俄罗斯航空向这些欧洲航空公司收取越境飞行费。

俄罗斯交通部和民航部门未对报导置评。(完)

(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)

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