俄罗斯考虑限制欧盟航班飞越西伯利亚--报载

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透莫斯科8月5日 - 经济日报Vedomosti周二报导称，俄罗斯为回应欧盟因乌克兰危机对俄实施的制裁，可能将限制或禁止欧洲航空公司的航班使用跨西伯利亚的航线，导致这些飞往亚洲的航班成本上升。
俄罗斯廉价航空公司Dobrolyot上周被迫停飞所有航班，此前因欧盟将制裁范围扩大至经营克里米亚航线的航空公司，该公司的飞机租赁合同被取消。
Vedomosti援引消息人士称，俄外交部和交通部正在讨论对飞越俄领空的过境航班实施限制。
该报称，禁令可能不仅影响到汉莎航空(LHAG.DE)、英国航空和法国航空(AIRF.PA)等欧洲航空公司，也可能影响到俄罗斯航空，因为俄罗斯航空向这些欧洲航空公司收取越境飞行费。
俄罗斯交通部和民航部门未对报导置评。(完)
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
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