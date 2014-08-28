焦点：乌克兰称俄可能停止对欧盟供应天然气 莫斯科方面否认

路透基辅8月27日 - 乌克兰周三警告欧洲称，俄罗斯可能在今年冬季切断对欧洲的天然气供应，但俄方回应说，无论政治局势如何，俄罗斯将继续供应天然气。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，乌方获悉俄罗斯计划今年冬季停止向欧洲输送天然气，但俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)旋即对此予以否认。

“(乌克兰)能源行业的情况十分困难。我们得知俄罗斯计划今年冬天停止对欧盟国家输送(天然气)，这也就是为什么(欧盟)企业被要求尽可能多地储备天然气，”亚采纽克在一次政府会议上这样表示，但他没有透露是如何得知俄罗斯这项计划的。

乌克兰是俄罗斯向欧盟输气的主要通道之一，过去10年中，俄罗斯共有三次停止对乌输气，分别是在2006年、2009年以及今年6月因为价格问题与乌政府谈崩以来。

俄罗斯最大的天然气公司Gazprom (GAZP.MM)一直坚称自己是欧盟可靠的供应方，之所以在2006年和2009年对欧输出发生中断，只是因为乌克兰截留了部分原本输往欧洲的天然气以满足自身冬季需求。

就在警告发出前的不到24小时，俄罗斯总统普京、乌克兰总统波罗申科以及欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)举行了会晤，其中讨论了在冬季用气高峰期的几个月内确保俄罗斯供气。

诺瓦克称亚采纽克的言论是“毫无根据地试图故意误导俄罗斯天然气的欧洲消费者或向其传递错误信息”。

他并称，“不管有关国家的政治问题如何，我们将尽最大努力，履行对欧洲进口商的天然气合同义务。”

他表示，俄罗斯愿意就能源问题与包括乌克兰在内的各方进行“建设性对话”。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周三表示，俄罗斯是并且仍将是欧洲可信赖的天然气供应方。

“俄罗斯过去是、现在是并且将来仍是欧洲可信赖的能源资源供应方，”Peskov对记者称，“我们希望乌克兰相应也能保证无障碍传输。”

俄罗斯政府一消息人士称，乌克兰开始将本该供应给欧盟的天然气用于满足本国需求的可能性，要比俄罗斯切断对欧洲供应的可能性更大。

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)拒绝立即置评。

相关图表：

俄罗斯与欧盟的能源贸易：link.reuters.com/naj72w

Gazprom面向欧洲的收入状况：link.reuters.com/jev68v

俄罗斯至欧盟的天然气传输路径：link.reuters.com/qer37v

乌克兰的天然气管线：link.reuters.com/fun37v

**对乌克兰的供应暂停**

欧盟官员还表示，他们预计俄罗斯不会切断对欧盟客户的供应，但倘若果真发生，他们有其他选择。欧洲占到Gazprom天然气销售的80%左右。

“我们制订了最糟糕情况下的备选计划。但我们预计用不到，”欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)周三说。

欧洲和乌克兰的电力和天然气供应商已经在为俄罗斯可能切断供应做准备，在春季和夏季储备了尽可能多的天然气。

乌克兰还打算通过“逆向输送”方式，从欧盟国家进口俄罗斯天然气，并已做好相关准备工作。

亚采纽克说，“乌克兰政府已储存了150亿立方米天然气，”并且计划将储备量提高至250亿立方米。

研究公司Energy Aspects表示，欧洲目前的储备量比去年同期多165.2亿立方米(约31.2%)。但该公司称，根据近期的平均注入速度计算，乌克兰天然气储备量在用气旺季到来之前只能达到储备能力的52%。

分析师称，由于缺乏足够的替代供应，乌克兰和一些中欧、东南欧国家将无法避免因冬季供气的减少而发生大规模能源供应中断。

**俄罗斯天然气供应举足轻重**

根据欧盟统计局的数据，俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应国，满足所有这些燃料三分之一的需求。俄罗斯通过这些能源供应每年获得大约2,500亿美元的收入，在政府收入中占三分之二。

虽然买家转换石油和煤炭供应方相对较快、也比较容易，但欧洲天然气大多是通过管道输送、从Gazprom这一家公司获得的，年进口额800亿美元。

厄廷格在周二至周三早间的会议结束之后表示，“我们的主要忧虑无疑是天然气。现在正在展开谈判，一方是俄罗斯联邦和Gazprom，另一方是乌克兰、(乌克兰天然气公司)Naftogaz，以及我们的欧盟执委会。”

他说，“我们将于周五在莫斯科展开下一轮三方磋商，参与方分别为俄联邦/Gazprom、乌克兰/Naftoga以及欧盟，欧盟充当调解人。”(完)

(编译 郑茵/王兴亚/王颖；审校 许娜/白云/徐文焰)

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