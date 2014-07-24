欧盟成员国与俄经贸关系松紧不同 加强制裁并非异口同声

路透布鲁塞尔7月23日 - 如果欧盟真的加强对俄罗斯制裁，那么德国和意大利受到的冲击将最大，而俄罗斯外逃资本将有很大一部分流入英国的海外领地。

从联合国与欧盟数据来看，限制对俄贸易给欧盟各成员国造成的影响截然不同，其中德国面临的风险最大，而瑞典等要求制裁声最响的国家面临的风险则小得多。

因此，尽管美国在马航客机在乌克兰东部坠落之后敦促欧盟加大制裁力度，欧盟考虑限制俄罗斯获取欧洲防务与能源技术的计划很难推行。

由于害怕与主要的天然气供应国--俄罗斯闹翻，对于俄罗斯吞并克里米亚并支持乌克兰分裂分子，欧盟目前为止的回应只是签证禁令和资产冻结。

欧盟外长周二同意，如果俄罗斯不配合调查马航飞机坠毁事件并阻止武器流入乌克兰，则将扩大对俄制裁。

但是限制对俄贸易将损及欧盟经济。根据欧盟统计局的数据，虽然欧盟28国去年对俄罗斯的商品出口额只占欧盟年出口额的7%，但也高达1,200亿欧元(1,610亿美元)。

欧洲最大的经济体德国在对俄商品出口中占到三分之一的比重，金额约为360亿欧元。出口商品中很多可能会因制裁受到限制：包括国防和能源领域的制成品。

欧盟各国政府对于是否加强制裁，立场存在分歧，这主要取决于自身与俄罗斯的关系紧密程度。德国属于摇摆不定的国家，因为该国在欧洲处于核心地位，而且是欧盟人口最多的国家。

以英国、波兰和瑞典为首的一派力主经济制裁，这三国对俄出口加起来也不及德国。

根据德国的东欧经济关系委员会(Committee on Eastern European Economic Relations)，德国有大约6,200家公司在俄罗斯从事业务，对俄投资达到200亿欧元(270亿美元)，国内约30万个工作岗位依赖于对俄贸易。

“进一步制裁让我们大家都要为这次冲突付出代价，”该委员会主席Eckhard Cordes对路透说。

在俄罗斯有业务的HeidelbergCement(HEIG.DE)也呼应了这种情绪，该公司发言人表示，虽然公司会接受制裁决定，但“从经济角度来说没有赢家，因为双方都会受到损失。”

波罗的海国家虽仍有将近一半的贸易是与俄罗斯进行，但他们非常渴望摆脱与俄罗斯的单一贸易局面，这从他们加入欧元区的决定便可看出端倪。

意大利以及希腊和塞浦路斯都强烈反对加大对俄罗斯制裁。

去年意大利对俄罗斯的出口额仅次于德国，接近110亿欧元，是英国对俄出口的两倍，也高于荷兰的80亿欧元。而193名荷兰人在马航空难中遇难后，荷兰也转为支持制裁。

荷兰人口只有1,500万，从俄罗斯的进口和对俄罗斯的外商直接投资规模显得非常突出，因荷兰是石油和大宗商品贸易枢纽，而且海外公司把总部设在这里可以节税。

意大利出口多数为制成品、运输机械和化工产品，以原材料为主的俄罗斯经济需要这些复杂的产品。

“制裁通常对于施受双方都是问题，”意大利经济部长帕多安在布鲁塞尔对路透称。

**940亿美元的俄罗斯海外直接投资**

与意大利站在同样立场的包括塞浦路斯等南欧国家，俄罗斯在塞浦路斯有数以十亿欧元计的投资。

俄罗斯居民2013年的对外直接投资为940亿美元，其中110亿美元投资到塞浦路斯。

塞浦路斯吸引到的俄罗斯资本与储蓄仅次于英国维京群岛，去年后者获得617亿美元。(完)

(编译 许娜/郑茵/王丽鑫； 审校 张涛/张荻)

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