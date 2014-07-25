欧盟制裁计划瞄准俄罗斯国有银行 料沉重打击其经济

图为2010年6月30日资料图片，显示欧盟委员会总部外的欧盟旗帜。 REUTERS/Thierry Roge

路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟(EU)各国政府周四考虑的制裁方案目标直指俄罗斯国有银行，这将是乌克兰危机以来最严厉的制裁措施。这些银行在向蹒跚的俄罗斯经济提供融资方面至关重要。

为了对马航客机7月17日在亲俄分裂分子控制的乌克兰东部坠落事件做出回应，欧盟28国的外交人士讨论了各种选项，以阻止俄罗斯进入资本市场、获取武器和能源技术。

欧盟一名官员表示，周五上午将继续讨论欧盟执委会提出的加强制裁的各种选项。外交人士表示，可能最快于下周做出扩大制裁的决定。

但是，外交人士已同意在欧盟的资产冻结名单上增加更多的个人与实体。

清单要到周五稍晚才会公布，但外交人士称，涉及15名个人与18家实体，其中半数实体是公司。

外交人士还同意进一步扩大制裁范围，把那些支持相关俄罗斯决策者的个人与企业包括在内，这些决策者对于吞并乌克兰克里米亚地区和破坏乌克兰东部稳定负有责任。

根据一项主要提议，欧盟投资者将被禁止购买俄罗斯政府持股50%或以上的银行业者的新债或股票。这些银行去年158亿欧元(约合212.9亿美元)的资本需求中，有近一半是从欧盟市场得到满足的。

“如果实施这种制裁，将对俄罗斯经济造成严重打击，令今年本就可能衰退的经济状况恶化，并令经济萧条时间延长，”法国巴黎银行分析师Michal Dybula表示。

建议还包括武器禁运，不过外交人士称该禁令将适用于未来的交易，不会禁止根据2011年合约，法国交付为俄罗斯建造的军舰。

外交人士表示，欧盟还考虑限制深海钻探、页岩和北极能源勘探以及军民“两用”项目的技术出口。

官员称，马来西亚航空MH17客机坠毁让欧洲下定决心。美国情报官员认为，客机是被乌克兰叛军用俄罗斯提供的导弹误击，坠机罹难者许多为荷兰人。

欧盟限制俄罗斯接触欧盟资本市场、国防和能源技术的做法，可能是首次实施冻结资产和禁发签证之外的制裁，目标是打击俄罗斯经济的敏感领域。

欧盟执委会并未提议禁止购买俄罗斯公债。但是受该消息影响，俄罗斯公债信贷违约保险成本上涨。

俄罗斯驻英国大使Alexander Yakovenko称，西方针对俄罗斯的制裁是非法且事与愿违的，并可能损害全球经济。

美国白宫发言人Eric Schultz对欧盟将扩大制裁对象范围的消息表示欢迎。

“我们还知道他们在继续讨论实施进一步的重大制裁举措...我们预期他们的名单会与...我们已经实施制裁的名单部分重叠，”他在洛杉矶对记者表示。

目前还不清楚欧盟领导人是否将举行特别峰会来批准制裁举措，也不知道欧盟各国政府会否书面批准该决定。

专家表示，资本市场制裁措施可能会逐渐削减俄罗斯的外汇储备，并引发更多抛售。

“如果企业和银行无法进入市场，你就应该密切留意硬通货储备，因为他们将被迫依赖俄罗斯央行提供的美元来偿付外部债务，”安本资产管理的投资组合经理Viktor Szabo指出。

他说，这并非短期问题，而是有可能会持续两三年。(完)

(编译 张涛/杜明霞/徐文焰；审校 张荻/许娜)

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