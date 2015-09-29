《路透精英汇》欧盟官员称俄欧关系已渡过最糟糕阶段

路透莫斯科9月28日 - 欧盟驻俄罗斯大使Vygaudas Usackas周一称，俄罗斯与欧盟的关系已经进入“较有希望的”阶段，乌克兰东部地区的停火更加稳固表明最糟糕的时期已经过去。

“我比以前、比上月更抱有希望了，”Usackas在路透俄罗斯投资峰会上说道。

去年，俄罗斯将克里米亚纳入本国版图后，欧盟和美国对俄罗斯实施制裁，西方国家还就乌克兰东部地区的分裂活动谴责俄罗斯，这导致俄罗斯与西方国家的关系降至冷战结束以来的最低点。

2月，有关方面达成旨在结束乌克兰冲突的国际和平协议，但停火协议屡遭破坏，激烈战事频发。

自本月开始，新的停火似乎在持续。Usackas称，这或许表明俄方的态度更具合作性。他还称，俄罗斯对乌克兰的分裂力量有影响力。

“对（俄罗斯）与乌克兰传统的、如兄弟般的亲密关系造成的损害，社会中出现了一种觉醒意识，”他说道。

“与此同时，也有了关于对（俄罗斯）与欧盟关系造成的损害的认识。欧盟仍是（俄罗斯）最重要的贸易和投资伙伴。基本上，俄罗斯75%的（外商直接投资）来自欧洲。”

不过，Usackas也指出，在实施乌克兰和平协议和解除对俄制裁方面仍有很多障碍。他表示，影响俄欧关系的一些问题不大可能很快得到解决。（完）