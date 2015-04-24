俄高官称俄欧关系已渡过最糟糕阶段

俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）称，欧盟与俄罗斯关系最糟糕的阶段已过去，呼吁双方加强合作。此番言论标志着俄官员的反西方立场有所软化。他说：“现在看来，俄罗斯与欧盟关系陷于公开、全面危机的阶段正成为过去……欧洲越来越愿意与俄罗斯重启合作，不仅仅是在乌克兰事务方面，还包括其他国际事务。”路透