俄罗斯虎视眈眈 欧盟对东欧态度冷暖难辨

欧盟东部伙伴关系峰会上周在拉脱维亚首都里加举行，透过此次峰会可以看出，许多欧盟成员国不愿对抗俄罗斯，这使得乌克兰以及格鲁吉亚和摩尔多瓦等伙伴国感到丝丝寒意。这些国家希望得到有关欧盟成员国身份的明确承诺，但最终峰会声明无非是关于经济合作和民主的空洞词句，让他们感到失望。路透