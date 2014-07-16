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时事要闻 | 2014年 7月 16日 星期三 09:34 BJT

普京称俄罗斯同欧盟关系正遭受“严峻考验”

路透莫斯科7月15日 - 俄罗斯总统普京周二对卢森堡前总理、欧盟委员会下一任主席容克（Jean Claude-Juncker）称，俄罗斯同欧盟的关系正在经历“严峻考验”，但双方的关系可以改善。

欧洲议会批准容克出任欧盟委员会主席后，克里姆林宫发表声明称普京向容克表示祝贺。

“俄罗斯同欧盟的关系正在经历严峻考验。尽管如此，普京希望本着相互战略合作的原则发展双方的关系，”声明称。

俄罗斯同欧盟的关系因乌克兰危机受损。在乌克兰危机期间，欧盟对俄罗斯实施了制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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