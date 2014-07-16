普京称俄罗斯同欧盟关系正遭受“严峻考验”

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透莫斯科7月15日 - 俄罗斯总统普京周二对卢森堡前总理、欧盟委员会下一任主席容克（Jean Claude-Juncker）称，俄罗斯同欧盟的关系正在经历“严峻考验”，但双方的关系可以改善。
欧洲议会批准容克出任欧盟委员会主席后，克里姆林宫发表声明称普京向容克表示祝贺。
“俄罗斯同欧盟的关系正在经历严峻考验。尽管如此，普京希望本着相互战略合作的原则发展双方的关系，”声明称。
俄罗斯同欧盟的关系因乌克兰危机受损。在乌克兰危机期间，欧盟对俄罗斯实施了制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。