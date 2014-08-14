博客：俄罗斯实施反制裁 欧盟农业受伤害

记者 Sophie Walker

欧洲奶制品公司停止生产面向俄罗斯市场的奶酪和黄油，挪威三文鱼价格下跌，一大批新鲜食品生产商开始感受到莫斯科报复性禁止进口西方食品后的痛楚。

俄罗斯周四停止进口西方国家生产的大部分食品，以报复美国和欧盟因乌克兰危机对其进行的制裁。欧盟数据显示，每年欧盟向俄罗斯出口约10%的农产品，价值约110亿欧元。

虽然西方跨国企业能够仰仗本地生产企业助其因应制裁带来的影响，小农场主们可没那么幸运。

他们表示，开往俄罗斯的卡车中途折返，8,000吨梨滞留在希腊北部，人们担心从西班牙火腿到苏格兰鲭鱼的一系列产品都将受到制裁的影响。

交易商和分析师周五称，受俄罗斯制裁的影响，挪威三文鱼价格下周可能会下跌10%，迫使养殖户争抢新的市场。

苏格兰渔业预计将受到打击，鉴于俄罗斯是鲭鱼的重要市场。渔业协会称“非常令人忧虑”。

**乳品业受冲击**

自称欧洲最大乳品合作社的Arla Foods [ARLAF.UL]周五称，周四晚间已停止生产提供给俄罗斯市场的所有商品。俄罗斯市场占Arla全球年营收的1.3%，即每年10亿丹麦克朗(约合1.796亿美元)。

公司发言人表示，正设法将产品转售他处，或转生产可卖到其他市场的产品。“直接的挑战就是市场关闭了，”他表示，“但还会有其他后续影响。”

牛奶价格可能承压，因为相关企业急着找新买主。

主要乳品生产国爱尔兰的食品委员会称，该国对俄罗斯出口的2.3亿欧元食品和饮料中，价值约7,000万欧元的产品受到影响。

“农民担心的是对欧洲各地的乳酪市场造成连锁反应。没有了最大的出口市场，乳酪得销往其他地方，”爱尔兰南部的酪农、担任爱尔兰农民协会乳品委员会主席的Sean O’Leary表示。

“时间很不凑巧。牛奶价格已经在跌了。农户在明年欧盟配额终止前正要扩大发展，俄罗斯原被视为是一块成长的市场。”

芬兰的乳品业合作社Valio称，正计划与关系到800个工作岗位的工会进行磋商。Valio周五指出，受俄罗斯制裁冲击的芬兰出口商品中，约85%都由该公司生产。“提供给俄罗斯市场的所有产品周四都暂停生产了，”其中最受欢迎的产品是乳酪、黄油和牛奶。

该公司还表示正研究如何削减在俄罗斯的运营，Valio在俄的员工略低于500人。

芬兰去年对俄罗斯的食品出口总金额达4亿欧元。海关数据显示，在那当中，将近3亿欧元的商品都在俄罗斯禁令名单内，约占芬兰总出口的0.5%。

**希腊桃子，西班牙火腿**

根据希腊水果出口协会Incofruit-Hellas的数据，希腊去年向俄罗斯出口约16万吨水果，价值1.8亿欧元(约合2.41亿美元)。该协会代表着希腊北部桃子产区Imathia的约5,000个水果生产商。

协会主管Christos Yiannakakis表示，不愿将水果运到俄罗斯，以防被退回。因此，约8,000吨的桃子保存在该地区的冷库中。他还说：“俄罗斯是我们的主要市场，”并称该地区50-60%的桃子销往俄罗斯。

第二大市场--乌克兰爆发危机，以及全球桃子供应过剩和需求小幅下滑，已经令该地区水果生产商遭受冲击。

而在终于摆脱长期衰退的西班牙，水果、蔬菜和包括火腿在内的肉类生产商表示，他们非常担心。

“任何禁令都会导致产量过剩，因此价格会大幅下滑。这不仅影响出口商，还会影响生产者。”西班牙农业和牲畜协会COAG主管Miguel Padilla表示。

该协会位于西班牙穆尔西亚(Murcia)北部。穆尔西亚是水果和蔬菜主要产区，每年对俄罗斯的直接出口价值约为3,300万欧元。

Padilla说，穆尔西亚出口到波兰、德国和荷兰的约9,000万欧元商品中，大部分最终也运往俄罗斯。他表示：“出口商告诉我们，欧盟的一些卡车现在就掉头开走了，因为他们的订单被取消了。”

**旅游业受影响**

但与俄罗斯之间的紧张情势，可能对西班牙旅游业产生连带影响。旅游业是西班牙经济的主要推动力，且该行业最近刚刚受到俄罗斯游客数量和支出增加的提振。

俄罗斯游客去年在西班牙花费约16亿欧元，是西班牙对俄罗斯食品出口额--约3.88亿欧元的四倍以上。

芬兰的情况可能恰恰相反。俄罗斯圣彼得堡距离芬兰边境只有200公里(约合124英里)，芬兰边境的民众希望，来自俄罗斯的购物游部分抵消食品制裁的冲击。

“购物很可能将增加--他们(俄罗斯人)总得获得食物，”芬兰Lappeenranta的Citymarket超市运营者Reijo Tervo表示。Lappeenranta距离俄罗斯边境只有几公里。