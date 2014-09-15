梅德韦杰夫：俄罗斯将履行与欧盟和乌克兰之间的所有协议

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯新闻社援引俄总理梅德韦杰夫的话报导，俄罗斯将履行与欧盟和乌克兰之间的一切协议，但如果欧盟与乌克兰之间的贸易协议提前生效的话，会触发“保护性措施”。
欧盟与乌克兰上周五达成一致，决定将双方的自由贸易协议推迟至2015年年底实施，作为向俄罗斯做出的让步。俄罗斯因乌克兰东部冲突与后者存在严重分歧。
梅德韦杰夫周一还表示，欧盟做出的决定必须具有法律依据。(完)
(编译 王颖; 审校 李春喜)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。